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Способы доставки

Россия

    • Почта-России - отгрузка 2 раза в неделю, по понедельникам и средам. Номер квитанции виден в Личном кабинете в день передачи груза. Стоимость: 290 рублей до 5 кг, 5-10 кг - 490 рублей.

    • Деловые линии - отгрузка ежедневно, до терминала в Вашем городе.  Номер квитанции виден в Личном кабинете через 3-5 дней после передачи в ТК. Стоимость: 650 рублей до 40 кг, 40-70 кг - 1050 рублей.

    • Экспресс-авто - отгрузка ежедневно до терминала в Вашем городе. Номер квитанции виден в Личном кабинете через 3-5 дней после передачи в ТК. Стоимость: 300 рублей до 40 кг, более 40 кг - 450 рублей.

    • EMS RUSSIAN POST - (доставка курьером до адреса) - отгрузка ежедневно, вызов курьера до 11:00. Номер квитанции виден во второй половине дня передачи посылки. Стоимость: 1050 рублей до 3 кг,  3-7 кг - 1800 рублей.

    • Boxberry (только для физических лиц, до пункта выдачи заказов) - отгрузка 2 раза в неделю, во вторник и пятницу, до выбранного терминала в Вашем городе. Ограничение по весу посылки - до 2 кг. Номер квитанции виден в Личном кабинете через 1-2 дня после передачи в ТК. При поступлении товара в Ваш город, Вы будете проинформированы по электронной почте и с помощью SMS. Стоимость доставки видна в момент оформления заказа.

    • Boxberry (только для физических лиц, курьером до двери) - отгрузка 2 раза в неделю, во вторник и пятницу. Доставка курьером по указанному Вами адресу. Ограничение по весу посылки - до 2 кг. Номер квитанции виден в Личном кабинете через 1-2 дня после передачи в ТК. При поступлении товара в Ваш город, Вы будете проинформированы по электронной почте и с помощью SMS. Стоимость доставки видна в момент оформления заказа.

    • DPD - отгрузка ежедневно до терминала в Вашем городе. Номер квитанции виден в Личном кабинете через 3-5 дней после передачи в ТК. Стоимость доставки видна в момент оформления заказа.

    • Самовывоз из Екатеринбурга:

      • Склад - Суходольская 197 - товар выдаётся ПН-ПТ с 8:00 до 16:30 без перерыва.

      • Магазин - Колмогорова 70 - товар выдаётся ПН-ПТ с 9:00 до 19:00, СБ с 9:00 до 17:00 без перерыва. Ограничение по весу посылки - до 10 кг

Беларусь

  • До терминала ТК DPD  - до 10 кг – 1100 руб. Номер квитанции виден в Личном кабинете через 3-5 дней после передачи в ТК.

  • До адреса, курьером ТК DPD  до 10 кг – 1250 руб. Номер квитанции виден в Личном кабинете через 3-5 дней после передачи в ТК. 

Казахстан

  • До терминала ТК DPD  - до 5 кг – 870,00р., до 10 кг – 900 руб. Номер квитанции виден в Личном кабинете через 3-5 дней после передачи в ТК.

  • До адреса, курьером ТК DPD  до 5 кг – 1020 руб., до 10 кг – 1200 руб. Номер квитанции виден в Личном кабинете через 3-5 дней после передачи в ТК.

 

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