Способы доставки

Почта-России - отгрузка 2 раза в неделю, по понедельникам и средам. Номер квитанции виден в Личном кабинете в день передачи груза. Стоимость: 290 рублей до 5 кг, 5-10 кг - 490 рублей.

Деловые линии - отгрузка ежедневно, до терминала в Вашем городе. Номер квитанции виден в Личном кабинете через 3-5 дней после передачи в ТК. Стоимость: 650 рублей до 40 кг, 40-70 кг - 1050 рублей.

Экспресс-авто - отгрузка ежедневно до терминала в Вашем городе. Номер квитанции виден в Личном кабинете через 3-5 дней после передачи в ТК. Стоимость: 300 рублей до 40 кг, более 40 кг - 450 рублей.

EMS RUSSIAN POST - (доставка курьером до адреса) - отгрузка ежедневно, вызов курьера до 11:00. Номер квитанции виден во второй половине дня передачи посылки. Стоимость: 1050 рублей до 3 кг, 3-7 кг - 1800 рублей.

Boxberry (только для физических лиц, до пункта выдачи заказов) - отгрузка 2 раза в неделю, во вторник и пятницу, до выбранного терминала в Вашем городе. Ограничение по весу посылки - до 2 кг. Номер квитанции виден в Личном кабинете через 1-2 дня после передачи в ТК. При поступлении товара в Ваш город, Вы будете проинформированы по электронной почте и с помощью SMS. Стоимость доставки видна в момент оформления заказа.

Boxberry (только для физических лиц, курьером до двери) - отгрузка 2 раза в неделю, во вторник и пятницу. Доставка курьером по указанному Вами адресу. Ограничение по весу посылки - до 2 кг. Номер квитанции виден в Личном кабинете через 1-2 дня после передачи в ТК. При поступлении товара в Ваш город, Вы будете проинформированы по электронной почте и с помощью SMS. Стоимость доставки видна в момент оформления заказа.

DPD - отгрузка ежедневно до терминала в Вашем городе. Номер квитанции виден в Личном кабинете через 3-5 дней после передачи в ТК. Стоимость доставки видна в момент оформления заказа.